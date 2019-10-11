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سقوط صاحب مخزن لتجميعه 2200 لتر سولار لبيعه في السوق السوداء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:57 م
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سقوط صاحب مخزن لتجميعه 2200 لتر سولار لبيعه في السوق السوداء
المضبوطات
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هبة عبد الحفيظ
 
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في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا وتنفيذًا لبنود تلك الخطة بناء على معلومات سابقة.

قد تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين من ضبط المدعو وحيد ع ح 34 سنة صاحب مخزن كائن شارع محمد نجيب ـ دائرة قسم المرج ومقيم بشارع التروللى – دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية " سولار مدعم " داخل براميل لإعادة بيعها مره أخرى بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق إرباح غير مشروعه وعثر بداخل المخزن على كمية من السولار أمكن حصرها علي النحو التالي:

2200 لتر سولار

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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