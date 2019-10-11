الجمهور يدعم فيلم محمد إمام الجديد عن تجسيد شخصية البطل "ابراهيم الرفاعي": هتكسر الدنيا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:41 م
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أعلن الفنان محمد إمام، عن خوضه لتجربة سينمائية جديدة عن فيلم لتجسيد شخصية البطل ابراهيم الرفاعي، حيث تدور أحداث فيلم محمد إمام الجديد، حول فترات الحروب التي مرّت بها مصر بين عامي 1956 و1973، كما ذكر أنه يستعد لتجسيد شخصية بطل الصاعقة المصرية الشهيد ابراهيم الرفاعي، الذي أوهب حياته فداءًا لتراب مصر في هذه الفترة.
إعلان فيلم محمد إمام الجديد على إنستجرام
وعلق "إمام" على صورة نشرها بالأمس عبر صحفته الرسمية على موقع "انستجرام" قائلًا: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري ابراهيم رفاعي"، وتابع : "اللي جاي مجاش زيه".
الجمهور يدعم فيلم محمد إمام الجديد
وتفاعل جمهور محمد إمام على خبر إعلان فيلمه الجديد على "انستجرام"، داعمينه على خوض التجربة حيث علق أحد جمهوره: "انا اولادى فى مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعى وكل سنه بنعمل احتفال بذكرى هذا البطل فى الحفل الختامى وكنت لسه بقول عايزين نعمله مسرحيه تجسد تضحياته".
وعلق آخر قائلًا: "ربنا يباركلك في مشروعك الجديد تنجح فى تجسيد شخصية البطل الشهيد ابراهيم الرفاعي ويطلع العمل بصورة جميلة تعبر عن أسطورة الجيش المصري"، بينما شجعه آخر: "هتكسر الدنيا هو دا الكلام .. أيوا كدا".
ويذكر أن البطل الشهيد ابراهيم رفاعي، من أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، حيث وهب ولائه للدفاع عن أرض مصر، وكان ابراهيم رفاعي قائد فرقة الصاعقة "المجموعة 39 قتال"، وظل يفدي نفسه لأرض مصر منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى اليوم الذي توفي فيه أثناء عملية عظيمة في يوم 19 أكتوبر 1973.
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