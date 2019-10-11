" تفتكروا الي بيخون مين".. طارق صبري يروج لمسلسل نصيبي وقسمتك3
نشر الفنان طارق صبري ،البوستر الدعائي من "نصيب وقسمتك 3" حكاية "حبيبي من تخون " عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .
ظهر الفنان طارق صبري مع الفنانة ميرنا نور الدين .
وعلق قائلا: من تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك3 "حكاية "حبيبي من تخون" تفتكروا الي بيخون مين؟! بيخون الطرف التاني؟؟
وتفاعل عدد كبير من متابعي طارق صبري علي الصور ،وعلق بعضهم قائلا:أكيد الطرف التاني دا المخرج كرهنا في الرجالة اكتر ماأحنا كارهينهم .
وأضافت أميرة فرج زوجة الفنان أحمد فهمي قائلة :بيخون نفسه مبروك ياطارق بالتوفيق.
ويذكر ان مسلسل "نصيبي وقسمتك3"للمؤلف عمرو محمود ياسين، واخراج مصطفي فكري، يعرض علي قناة mbc4 .
ويذكر إن آخر أعمال الفنان طارق صبري، مسلسل "البيت الكبير "الذي كان يسجد فيه دور
الابن الصعيدي الاصغر المتهور وكان الجزء الثاني من المسلسل عرض في شهر سبتمبر الماضي.
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