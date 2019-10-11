وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر3 بالصحراء الغربية (صور)

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية موقع إنتاج البترول والغاز بمنطقة " بدر 3 " والتي تعد المنطقة المركزية للإنتاج البترولى بالصحراء الغربية في ضوء امتلاكها البنية الأساسية التي تمكنها من إستقبال الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول شركات الإنتاج بصحراء مصر الغربية ، وتقوم بالعمليات بالمنطقة شركة بدر الدين للبترول .





وتأتى الجولة في اطار الجولات الميدانية للمهندس طارق الملا لمواقع الانتاج للوقوف على تحقيق برامج تنمية الثروات البترولية والغازية وزيادة كفاءة الأنشطة فضلا عن متابعة تحديث إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل .









وأكد الملا خلال الجولة أن قطاع البترول يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تنفيذ برامج عمل طموحة في مختلف مواقع إنتاج الزيت الخام لتعظيم معدلات الإنتاج والاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف وحفر الآبار في الطبقات العميقة باستخدام تكنولوجيات حديثة و دفع أنشطة وبرامج تنمية الحقول،مشددا على أهمية الاستمرار في تحديث البنية الأساسية للإنتاج البترولى بمنطقة الصحراء الغربية و اجراء برامج الصيانة والاحلال والتجديد بإنتظام بما يؤدى الى استيعاب إنتاج الآبار الجديدة و توفير بيئة عمل آمنة مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحديثها ومراجعتها باستمرار ورفع كفاءة وسائل الحماية والأمان الصناعى لحماية العاملين والمنشآت ووقايتهم .





وأشار الى الاستمرار في رفع كفاءة الأداء و المتابعة الدقيقة لمشروعات تنمية وانتاج البترول والغاز وتذليل التحديات بما يرفع مساهمة القطاع في معدل النمو الاقتصادى ويزيد من قدرته على الاستمرار فى تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الإنتاج المحلى وترشيد فاتورة الاستيراد ، خاصة وأن المشروعات البترولية والغازية تمثل أحد أهم الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر لدورها الحيوى في تحقيق أمن امدادات الطاقة للمساهمة فى تنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والتى تتطلب توافر امدادات الطاقة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود .





وتفقد الوزير ومرافقوه خلال الجولة تسهيلات الإنتاج ومحطتى معالجة الزيت والغاز بحقول منطقة بدر3 والتي يصل انتاجها الحالي من الغاز الطبيعى الى نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة الى 23 الف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، حيث قام الملا بالإلتقاء بالعاملين بالموقع والاطمئنان على الطبيعة على انتظام الإنتاج و حركة استقبال ونقل الزيت الخام والغاز المنتج ومتابعة الموقف التشغيلى و متابعة تطورات العمل والأنظمة التكنولوجية الجديدة المستخدمة في عمليات التشغيل بما يضمن الوصول الى اعلى مستوى من كفاءة الأداء والحفاظ على انتظام الإنتاج .





وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول أن منطقة حقول بدر3 وما تضمه من تسهيلات إنتاجية تستقبل الى جوار انتاجها الحالي الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول الإنتاج الأخرى بالصحراء الغربية مثل حقول عجيبة والعامة للبترول بأبوسنان وجنوب الضبعة وويبكو وبتروأمير وبتروسنان وبرج العرب وموقع عقيق التابع لخالدة للبترول.





وأضاف أن محطة المعالجة القائمة تضم 3 وحدات رئيسية بطاقة معالجة 310 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، مشيرا الى أنه في اطار تحديث البنية الأساسية واستيعاب الزيادة في الإنتاج فقد تم اضافة محطة معالجة جديدة للغاز الطبيعى المنتج وادخالها الخدمة بطاقة 150 مليون قدم مكعب غاز لتواكب مواصفات الغاز المنتج من المشروعات الجديدة ، مشيرا الى رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة الى 166 مليون قدم مكعب غاز.





وأشار الى اهمية الاستمرار في الإجراءات الخاصة بدعم توفير بيئة عمل آمنة داخل حقول الإنتاج من خلال الانتهاء هذا العام من خطة موسعة لصيانة التسهيلات الإنتاجية والمهمات لرفع كفاءتها ودعم التشغيل الآمن ، مثمناُ دور الكوادر البشرية في حقول بدرالدين ، مشيرا الى تبنى تنفيذ مشروعين حالياً لدعم الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المياه والملوثات المصاحبة للزيت والغاز.



