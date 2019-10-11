الزمالك ينهي أزمة المستحقات خلال أيام



ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري، وضرورة تحقيق الانتصار ومصالحة الجماهير بعد التعادل مع فريق إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب خوض المنتخب الوطني مباراة ودية أمام بتسوانا يوم الإثنين المقبل.



وجاء قرار إدارة الزمالك للاعبين لمنحهم مزيد من التركيز، وينتظر النادي وصول ما يقرب من 55 مليون جنيه خلال أيام ليستغلها النادي في سداد مقدمات عقود اللاعبين والرواتب الشهرية لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل والوصول بهم إلى كامل تركيزهم لتحقيق الانتصار على الأهلي.



وكان الزمالك قد تأخر في سداد مستحقات اللاعبين بسب عدم الحصول على بعض الموارد المالية وعلى رأسها الرعاية والبث على أن يتم حسم الأمر في غضون الساعات المقبلة.



وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.



المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.





استقرت إدارة نادي الزمالك على منح لاعبي الفريق جزء من مستحقاتهم المالية خلال الأيام المقبلة لرفع معنوياتهم قبل لقاء القمة.