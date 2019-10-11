نجم الزمالك يتخوف من تكرار موقف "جنش" معه



ووعد مسئولو الزمالك بتعديل عقد اللاعب مطلع الموسم الجاري بعد رفض احترافه في الدوري السعودي عقب العرض المغري الذي تلقاه من نادي اتحاد جدة السعودي لضمه.



وتنتاب حامد حالة من الغضب بسبب عدم تنفيذ الوعد الذي حصل عليه في وقت سابق وحسم الأمر بشكل نهائي.



وأكد اللاعب لمسئولي الزمالك أنه متخوف من تكرار سيناريو محمود عبد الرحيم "جنش" وعدم حسم الأمر على أرض الواقع، وربط تعديل العقد بأي نتائج قادمة للفريق.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري.



وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.



المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء



يرغب طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك في حسم ملف تعديل عقده بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد الوعد الذي حصل عليه من جانب الإدارة في وقت سابق.