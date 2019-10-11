من هو ابراهيم الرفاعي الذي تسبب في صرخات جنود العدو الإسرائيلي؟ (فيديو وصور)

يعد العميد ابراهيم الرفاعي أحد أبطال نصر حرب أكتوبر المجيدة، حيث قاد الشهيد ابراهيم الرفاعي فرقته "المجموعة 39 قتال" صاعقة في العديد من العمليات الناجحة والمؤثرة في انتصار أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى لحظة وفاته في حرب أكتوبر عام 1973، وفيما يلي نستعرض عليكم نبذة عن حياة "أمير الشهداء" بطل قوات الصاعقة المصرية .





نشأة العميد ابراهيم الرفاعي





ولد الشهيد ابراهيم الرفاعي يوم 27 يونيو عام 1931 بقرية الخلالة التابعة لمركز بلقاس في محافظو الدقهلية، وكانت نشأته على التقاليد العسكرية والرغبة في التضحية فداءً للوطن، حيث كان وسط أسرة تتمسك بالقيم الدينية أكبر الأثر على ثقافته وأخلاقه، كما ورث هذه التقاليد عن جده والد والدته (الأميرالاى) عبد الوهاب لبيب.





حياة البطل ابراهيم الرفاعي الحربية

التحق ابراهيم الرفاعي بالكلية الحربية عام 1951 وتخرج بالأول على دفعته في 1954، وبعد تخرجه انضم إلى سلاح المشاة وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة المصرية في منطقة "أبو عجيلة"، وخلا مراحل تدريبه لفت ابراهيم الرفاعي الأنظار، حيث كان شجاع وجرئ بشكل كبير.





ابراهيم الرفاعي يشارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية

عُيين ابراهيم الرفاعي مدرسًا بمدرسة الصاعقة، كما شارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر 1956 شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد، وتعتبر معارك بورسعيد من أهم مراحل حياة الشهيد إبراهيم الرفاعي ، ثم التحق بفرقة "بمدرسة المظلات" لينتقل لقيادة وحدات الصاعقة للعمل كرئيس عمليات.







فرقة "مجموعة 39 قتال" بقيادة ابراهيم الرفاعي تتفوق في أول عمليه

قاد البطل ابراهيم الرفاعي أولى عمليات فرقته، حيث كانت العملية تتضمن نسف قطار للعدو عند "الشيخ زويد" ثم نسف 'مخازن الذخيرة' التي تركتها قواتنا عند أنسحابها من معارك 1967، وبعد هاتين العمليتين الناجحتين، وصل له خطاب شكر من وزير الحربية على المجهود الذي يبذله في قيادة المجموعة.

وازادات الفرقة قوة مع القود تحت قيادة الشيهد ابراهيم الرفاعي ، وصار الانضمام إليها شرفا يسعى إليه الكثيرون جنود الجيش المصري، وتم إطلاق على الفرقة اسم "المجموعة 39 قتال"، يوم 25 يوليو 1969، كما أختار البطل ابراهيم الرفاعي شعار "رأس النمر" كرمز للفرقة.











ابراهيم الرفاعي يتسبب في صرخات جنود العدو الإسرائيلي

بعد كل عملية ناجحة لفرقة البطل ابراهيم الرفاعي تلتقط أجهزة المخابرات المصرية صرخات واستغاثات جنود العدو، وفي إحدى المرات أثناء عودته من عملية جديدة قدم له ضابط مخابرات هدية عبارة عن شريط تسجيل ممتلئ باستغاثات جنود العدو وصرخاتهم كالنساء.



المعارك الذي خاضها البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي

- الدفاع عن مدينة بورسعيد 1956 في حرب العدوان الثلاثي.

- عمليات الصاعقة في حرب اليمن.

- عملية نسف قطار حربي للجنود والضباط الاسرائليين في الشيخ زويد

- عملية نسف مخازن الذخيرة في الشيخ زويد 1968

- عملية الحصول على أحد صواريخ (أرض-أرض) الإسرائيلية الحديثة 1968 وتم أسر الملازم داني شمعون بطل الجيش الإسرائيلي في المصارعة وإحضاره إلي قلب القاهرة دون خدش واحد كما تم على إثرها عزل القائد الإسرائيلي المسؤول عن قواعد الصواريخ.

- عملية إحتلال موقع المعدية رقم 6 في مارس 1968 الذي أطلقت منه القذائف التي كانت سبباً في استشهاد الفريق رياض. وتم إبادة كل من كان في الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 44 عنصرا ً إسرائيلياً. وتم رفع العلم المصري علي حطام المعدية 6 وظل يرفرف قرابة الثلاثة أشهر.

- عملية تدمير آبار بترول بلاعيم في 6 أكتوبر 1973.

- عملية ضرب مواقع العدو الإسرائيلي في شرم الشيخ ورأس محمد في 7 أكتوبر 1973.

- عملية الإغارة على مطار الطور في 7 أكتوبر 1973.

- عملية منطقة الدفرسوار في 19 أكتوبر وتم منع العدو من التقدم في اتجاه طريق ('الإسماعيلية / القاهرة')









وفاة البطل الشهيد ابراهيم الرفاعي في أخر عملية له





استشهد البطل ابراهيم الرفاعي يوم 19 أكتوبر 1973 متأثرًا بجراحه في إحدى عمليات فرقة "المجموعة 39 قتال" البطولية، وحفر اسمه في انتصار أكتوبر المجيد وقلوب المصريين بشجاعته وولائه لمصر.



