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"المجتمعات العمرانية" تتطالب بسرعة إنجاز الأعمال بمدينة المنصورة الجديدة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:20 م
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المجتمعات العمرانية تتطالب بسرعة إنجاز الأعمال بمدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
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أحمد الشيخ
 
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طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، بسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.

وقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع  التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ورافقه خلال جولته، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة بجهاز المدينة.

وبدأ مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زيارته بتفقد منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بالمدينة بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400 م إلى 75 %.
كما تفقد المهندس كمال بهجات، أعمال تنفيذ الطرق المختلفة بالمدينة، ثم تجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ 1149 فيلا  نماذج (منفصلة - متصلة - شبه متصلة).

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدداً من المشروعات السكنية ومنها "سكن مصر"، و"JANNA"،  والعمارات ذات الطابع الساحلي، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات  العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

كما التقى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي المواعيد المحددة لها.

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