الحرب مستمرة.. صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة

يبدو أن الميركاتو المقبل، سيشهد صراعا جديدا بين ريال مدريد وبرشلونة، حول العديد من الصفقات المميزة، اصة في ظل سعي قطبي الكرة الإسبانية لتدعيم صفوفهم .



