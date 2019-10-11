7 مباريات نارية في إفتتاح القسم الثالث بالغربية وكفر الشيخ

Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، 7 مباريات في الجولة الأولى مباريات القسم الثالث "المجموعة الثامنة" والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ والشرقية.



وتشهد هذه المجموعة صراع قوي لما تضمه من أندية عريقة وقوية قامت بتدعيم صفوفها بلاعبين كبار من أجل حسم الصعود للقسم الثاني.



وتشهد إفتتاح المجموعة الثامنة ديربي قوي وملتهب يشهده الملعب الفرعي لغزل المحلة بين صيد المحلة والذي يقوده فنيا طارق السعيد لاعب البلدية الأسبق، أمام فريق سمنود والذي يقوده فنيا لاعب البلدية الأسبق، مصطفى أبو إسماعيل مما جعل اللقاء من نوع خاص بين أبناء بلدية المحلة.



وفي مباراة لاتقل قوة عن ديربي الغربية يلتقي سيدي سالم الهابط من الممتاز "ب" مع فريق الحامول الذي كان ينافس حتى الرمق الاخير للصعود الموسم الماضي.



ويلتقي كفر الشيخ صاحب التاريخ الكبير والذي هبط للقسم الثالث في مفأجاة مدوية والمدعم بالنجوم الكبيرة أمثال وليد الحصري هداف القسم الثاني وسعيد مراد نجم البلدية والمصري وإتحاد الشرطة مع فريق عثماثون على ملعب كفر الشيخ. وينوي عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني للكفر الدفع بكل قوته الضاربة لحسم اللقاء وتصدر المجموعة للعودة مرة أخرى للقسم الثاني.



وفي مباراة أخرى يلتقي سبورتنج كاسل مع بلطيم في ملعب طنطا ويسعى كاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للدخول دائرة المنافسة من البداية.



ويحل إتحاد بسيون ضيفا ثقيلا على فريق مطوبس، ويسعى محمد درويش نجم بلدية المحلة السابق والمدير الفني لإتحاد بسيون في العودة بنتيجة إيجابية من خارج ملعبه تساعده على التواجد في الصورة داخل هذه المجموعة القوية.



ويلعب فريق دسوق على ملعبه ووسط جماهيره أمام فريق الزعفران في مباراة متكافئة بين الفريقين.



وأخيرا يستضيف ملعب بلطيم لقاء مركز شباب الحنفي مع شباس الشهداء في مباراة يريد كل فريق حصد الثلاث نقاط ليضمن موقعه في منطقة الأمان في هذه المجموعة القوية.



الجدير بالذكر أن المجموعة الثامنة مجموعة كفر الشيخ والغربية تضم ١٤ فريق يمثل محافظة كفر الشيخ ٩ فرق بينما يمثل محافظة الغربية ٥ فرق.

