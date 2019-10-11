"قتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية".. أبرز الأحداث × أسبوع





شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها ضبط المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا ضحية الشهامة في المنوفية، والإفراج عن 399 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي، و تأهل البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.





399 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسي وشَرطي

في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، ودع 399 سجينا السجون بموجب عفو رئاسي وشرطي.





وجاء الإفراج تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 119 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً.





ضبط المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.





وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجني عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة، وذلك بعد ما تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن. وبالانتقال الفوري والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدي عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





تأهل نوران جوهر إلى نصف نهائي بطولة أمريكا

وتأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.





وفازت نوران في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها لاعبة ويلز تيسني إيفانز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-5 . بذلك تنضم نوران إلى الثنائي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، ونور الطيب المصنفة الثالثة في منافسات نصف نهائي البطولة. وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات

وبما يخص انتخابات التجديد النصفي، شهد مقر النقابة العامة للأطباء، إقبال كثيف من الأطباء للمشاركة في التصويت بانتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بعد ساعتين من فتح باب التصويت، حيث اصطفت أعداد كبيرة من الأطباء في شارع القصر العيني أمام مقر النقابة العامة، انتظارا لدورهم في الدخول للجان.





ووحددت النقابة، 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية. ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ومن المقرر ان تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.





سفارة تونس بالقاهرة تستقبل ناخبي الجولة الثانية

على صعيد آخر، بدأت سفارة تونس بالقاهرة، استقبال الناخبين من أبناء الجالية التونسية بمصر، منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي يتنافس فيها كل من قيس سعيد الحائز على المركز الأول في الجولة الأولى، ونبيل القروى الفائز بالمركز الثاني من الجولة نفسها.



