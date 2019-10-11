رسميًا.. يورجن كلوب مدرب الشهر في البريميرليج
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:29 م
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علي نبوي
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حصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جائزة أفضل مدرب في الشهر الماضي بالبريميرليج.
ونجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في ٣ مباريات متتالية على حساب كلًا من نيوكاسل وشيفيلد يونايتد وتشيلسي.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليري برصيد ٢٤ نقطة جمعهم بالفوز ف ٨ انتصارات متتالية، بفارق ٨ نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.
ونجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز في ٣ مباريات متتالية على حساب كلًا من نيوكاسل وشيفيلد يونايتد وتشيلسي.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليري برصيد ٢٤ نقطة جمعهم بالفوز ف ٨ انتصارات متتالية، بفارق ٨ نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.
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