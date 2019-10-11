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كاتبة صحفية: ما تفعله تركيا في سوريا هجوم وحشي علي العالم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:22 م
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كاتبة صحفية: ما تفعله تركيا في سوريا هجوم وحشي علي العالم
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هدى عبدالرازق
 
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قالت ميرفت ميلاد، الكاتبة الصحفية، إن العدوان التركي على سوريا يعد هجوم وحشي على العالم، وتبعاته ستكون خطيرة، ولهذا استدعت فرنسا السفير التركي، وندد وزير الخارجية الفرنسي بهذا الهجوم التركي.

وأشارت "ميلاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس الافرنسي أعرب عن فرضه لاعتداء التركي، ولكن يبدو أن باريس لا تريد أن تتحرك بمفردها، منوهة بأن فرنسا تعمل على الحشد الدولي لفرض عقوبات على تركيا.

وأضافت أن باريس ترد أن تحافظ على القوات السورية، كما أنها تخشى من عودة الجهاديين الأوروبيين إلى فرنسا، والدول الأوربية، لافتة إلى أن أردوغان يلعب بورقة اللاجئين منذ فترة طويلة، حيث أنه لو اطلق الجهاديين باتجاه أوروبا بالتأكيد سيكون هناك عمليات إرهابية واسعة النظاق، ولهذا تخشى فرنسا وأوروبا بشكل عام من هذه الخطوة.

هذا وقد أعلن أطباء بلا حدود، اغلاق مستشفى بتل أبيض شمال سوريا تحت وطأة القصف التركي، وذلك حسبما أعلنت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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