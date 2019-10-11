بيراميدز يستعد لسموحة بمواجهة المقاصة وديا

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عاد فريق نادي بيراميدز لاستئناف تدريباته من جديد بعد الراحة السلبية التي منحها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني، للاعبين عقب المباراة الماضية في الدوري أمام طلائع الجيش.



ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة يوم ١٧ أكتوبر الجاري في الدوري الممتاز، واستئناف المسابقة المحلية بجانب التحضير لمباراتي الذهاب والإياب لدور ال٣٢ الإضافي من كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا.



ويواجه بيراميدز عصر اليوم، الجمعة، فريق مصر المقاصة في مباراة ودية قوية على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا للمرحلة المقبلة الهامة.