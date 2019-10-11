محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على مستوى الخدمات

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الحوامدية العام للوقوف علي مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وللتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والوقوف علي مدي الخدمات الطبية المقدمة.



وأكد المحافظ علبي مدير مديرية الصحة، علي ضرورة التعاقد مع الأطقم البشرية اللازمة لسد العجز في بعض التخصصات داخل المستشفي لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمرضى.



مشيرًا أن الدولة حريصة على الاهتمام بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لتحقيق نقلة في مستوي الخدمات الصحية والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.



وقال المحافظ بأنه تم تدعيم المستشفي بجهاز pcr لتشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم، والتي يمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض.



كما حرص المحافظ علي الاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي المتواجدين بوحدة الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الأطفال المبتسرين وقسم العمليات والحروق ووحدة القسطرة، والتأكد من المواطنين عن مدي رضاهم عن مستوي الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفي وتلقيهم العلاج والرعاية الصحية علي نفقة الدولة.



حيث أكد المحافظ علي مدير مديرية الصحة بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، لإجراء الصيانة العاجلة وتوفير جهاز ubs لوحدة القسطرة وإعادة تشغيل الوحدة لما لها من أهمية بالغة في تقديم الرعاية الطبية لمرضي القلب.



ووجه المحافظ بضرورة توفير حضانة لطفل حديثي الولادة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمريض يعاني من التهاب بالمرارة، ومريض أخر يعاني من التهاب بالزايدة حتى يتمكن الأطباء من إجراء التدخل الجراحي اللازم.



موجهًا مدير المستشفي بإجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لماكينات الغسيل الكلوي والأقسام داخل المستشفى، مع تجميل المستشفي وتطوير المسطحات الخضراء الموجودة بداخلها.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتورة السيدة علي وكيل وزارة الصحة بالجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية.



