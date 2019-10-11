إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية (صور)

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شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالا متوسطا خلال الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لاختيار مقاعد النقيب وأعضاء فوق السن وتحت السن لنقابة الأطباء بالإقليم والنقابة العامة.



وقال الدكتور أحمد يوسف البرعي رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية والأمين العام للنقابة، أنه تم فتح باب التصويت منذ ١٠ صباحا ويستمر حتى الـ ٩ مساء ويتم الاقتراع على مقاعد النقابة الفرعية للنقيب حيث ترشح عليه ٤ أعضاء وهم أحمد سعيد وعلاء جودة ومنال ذهني وناحي خضر وترشح على منصب أعضاء فوق السن ٨ يتم اختيار اثنين منهم وهم الفت عبد الرؤوف والسيد عفيفي وحسن حرفوش وشيري كامل وماهر النجار ومحمد عبد السلام ومحمد هاشم وهشام أبو الدهب.



وأضاف يوسف أنه يتنافس على مقاعد عضو تحت السن ٨ مرشحين يتم اختيار اثنين منهم وهم أحمد حجاج واميرة جمال وجون رؤوف ومحمد السيد ومحمد عبد الفتاح عجلان ونعيمة دعبس ومني شعراوي بالإضافة إلى الاقتراع على مقاعد النقابة العامة للنقيب وأعضاء فوق السن وتحت السن.



وشهدت انتخابات التجديد لنقابة الأطباء، في الساعات الأولى لها، إقبالًا كبيرًا من أعضائها؛ وذلك لاختيار نقيبٍ جديد ونصف أعضاء المجلس.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.



وحددت النقابة 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.



ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء نحو 293 ألفا و588 طبيبًا، بينما يبلغ عدد الوفيات نحو 18 ألفًا و550 طبيبًا، وعدد المقيدين بالمعاش نحو 157 ألفًا و177 طبيبًا.



وتجرى الانتخابات اليوم الجمعة 11 أكتوبر، وذلك وفقًا للمادة 44 من قانون النقابة، والتي تنص على إجراء الانتخابات في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.



وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.



ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، خلفًا للدكتور حسين خيري، النقيب العام الحالي، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.



وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضًا كلًا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور صلاح سالم، والدكتور علي كامل، والدكتور محسن عمادالدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.