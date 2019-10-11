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حملات مكبرة شنتها مكافحة المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:12 م
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حملات مكبرة شنتها مكافحة المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد
المضبوطات
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت مكافحة المخدرات من شن حملات مكبرة لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد وحماية الشباب من براثن الإدمان، ومن خلال الحملات تم ضبط (36) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى، ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد.

وشنت مكافحة المخدرات، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيطها تلك المنشآت، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (36) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا، وبحوزتهم 4 كيلو بانجو و4 كيلو حشيش و2 كيلو استروكس، وكيلو هيروين و300 جرام من الأفيون و6674 قرص ترامادول و1234 قرص مؤثر.

وتمكنت الحملات من ضبط "88،060 ألف جنيه- 36 هاتف محمول- سيارات- 5 قطع سلاح أبيض- ميزان"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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