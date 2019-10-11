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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة من الساعة 10 صباحًا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:09 م
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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة من الساعة 10 صباحًا
قطع المياه
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أحمد الشيخ
 
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ السبت 12/10/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر (1000 مم) المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.

والمناطق التى سيتم قطع المياه عنها هي: (مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر).

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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