مفاوض الاتحاد الأوروبي: محادثات البريكست "بناءة"





وأكد على التفاؤل الحذر منذ اجتماع الخميس الماضي، بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار.



كان بارنييه يطلع سفراء الاتحاد الأوروبي والمشرعين الرئيسيين في وقت لاحق يوم الجمعة، وسط شعور بأن هناك بريق أمل في الحصول على صفقة انفصال ودية مع بريطانيا قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر ولكن قد يكون هناك أيضا تمديد.



وقال الرجل الذي نظم ذات مرة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1992 في منطقته بفرنسا "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه تسلق جبل. نحتاج إلى اليقظة والعزم والصبر".



ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى منذ حوالي شهر مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى منذ حوالي شهر مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



بحلول ظهر يوم الجمعة، ارتفعت العملة بنسبة 0.8 ٪ في اليوم إلى 1.2537 دولار. يأتي الارتفاع بعد أن أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، إلى أن هناك "طريق" لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



أصر جونسون على أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر في الموعد المقرر في 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا كانت هناك صفقة أم لا. أثقلت المخاوف من أن البلاد ستنهار اذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق الجنيه في الأسابيع الأخيرة.



وحث نيل ويلسون، كبير محللي السوق في Markets.com، على توخي الحذر، قائلًا إن الارتفاع "يبدو مكشوفًا جدًا لأي أخبار سلبية - واقعية - بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة المقبلة".



وأوضح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، أنه "تلقى إشارات واعدة" من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت ممكنة وأنه مدد مهلة زمنية لمواصلة المحادثات مع المملكة المتحدة.



وقال تاسك، متحدثًا في نيقوسيا، "لأول مرة" يحدد فارادكار ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طريقًا نحو صفقة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وقال إنه "يجب استخدام أقل فرصة" للحصول على صفقة.



في الأصل، قال تاسك إنه كان يخطط لسحب المحادثات يوم الجمعة، ولكن بسبب الاختراق، يمكنه الآن رؤية المحادثات تستمر حتى نهاية الأسبوع. يعقد الاتحاد الأوروبي قمة تستمر يومين تبدأ يوم الخميس المقبل.



وقال تاسك "لا يوجد أي ضمان للنجاح والوقت قد انتهى عمليا" لكنه أصر على أن يستغل كلا الجانبين كل الفرص المتاحة قبل موعد المغادرة المقرر في 31 أكتوبر.



قالت فرنسا، إن فوضى البريكست بدون اتفاق يظل النتيجة الأكثر ترجيحًا على الرغم من المشاعر الإيجابية، التي انبثقت عن اجتماع الخميس بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار.



قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، أميلي دي مونتشالين، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة "أمر محتمل في هذه المرحلة".



وأضافت دي مونتشالين في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، أنه حتى تاريخ المغادرة المقرر لبريطانيا في 31 أكتوبر يبقى واقعيًا لأنها لا ترى سببًا واضحًا لمنح تمديدًا إضافيًا للمملكة المتحدة.



وقالت: "لدي سؤال أساسي: لماذا أعطى المزيد من الوقت. هل امنح الوقت من أجل المزيد من الوقت؟ فقد بدأ الأمر منذ سنة، حتى ثلاث سنوات، ونحن لا نحصل عليه حقًا".



يجتمع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه حاليًا مع وزير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي في بروكسل.



يدخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في محادثات جديدة بعد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أعربوا فيه عن أملهم في حدوث انفراجة في الاتحاد الأوروبي.



سافر ستيفن باركلي، مبعوث جونسون إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع الإفطار يوم الجمعة مع ميشيل بارنييه، حيث من المتوقع أن يطلع مفاوض الاتحاد الأوروبي على ما إذا كان هناك تقدم جوهري.



وقال جونسون إن هناك "طريقًا" لصفقة متأخرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي والمكلف في 31 أكتوبر، بينما قال فارادكار إن الاجتماع كان "إيجابيًا للغاية".



يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة، بين بريطانيا وأيرلندا.





أوضح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، أنه عقد اجتماعًا بناءً مع وزير البريكست البريطاني ستيفن باركلي.