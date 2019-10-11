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السيسي عن منح رئيس وزراء أثيوبيا نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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السيسي عن منح رئيس وزراء أثيوبيا نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء
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هدى عبدالرازق
 
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نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تهنئة لرئيس وزراء أثيوبيا والشعب الأثيوبي لفوز آبى أحمد بجائزة نوبل للسلام.

حيث قال "السيسي"، "أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

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