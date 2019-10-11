مواجهات مرتقبة لناصر الفكرية والوليدية وأسمنت أسيوط وملوي بالقسم الثالث

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تنطلق في الساعة الثانيه والنصف من عصر السبت، منافسات دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020 والتي تضم أنديه محافظات المنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، بمشاركه 12 فريق ، منهم 6 أندية في المنيا، و4 أنديه من أسيوط، وفريقان من الوادي الجديد.



ومن المقرر أن يحل فريق مركز شباب الخارجه التابع لمحافظه الوادي الجديد، ضيفا على فريق ابوتيج أحد الانديه التابعه لمحافظه أسيوط، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ابوتيج.



وفي لقاء منياوي خالص، يحل فريق مركز شباب ناصر ملوي، ضيفا على فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى ، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.



وفي لقاء أسيوطي مرتقب، يحل فريق القوصيه ضيفا أسمنت اسيوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب أسمنت اسيوط.



كما سيلتقي فريق مركز شباب القيس خارج ملعبه مع فريق نادي الوليدية، الهابط إلي دوري القسم الثالث لهذا الموسم، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الوليدية بأسيوط.



كما يحل فريق مركز شباب سمالوط بقياده محمود النمس ضيفا على نادي ملوي في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.



وفي ختام لقاءات الجوله الأولي يحل فريق ناصر الفكرية، بقيادة سيد العص ضيفا على فريق "الهنداو" لأحد الانديه الصاعده لدوري القسم الثالث، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.





* مباريات الجولة الأولي :



- أبوتيج مع مركز شباب الخارجه

- بني مزار مع مركز شباب ناصر ملوي

- أسمنت اسيوط مع القوصيه

- الوليدية مع مركز شباب القيس

- نادي ملوي مع مركز شباب سمالوط

- الهنداو مع ناصر الفكرية