سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية.. واستقرار فى سعر العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم

يتحرك سعر الدولار عالميًا ومحليًا ليتجه نحو الهبوط ليخسر نحو قرشين بنهاية التعاملات أمس، ويستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2019، مع إغلاق البنوك أمام تداول العملات والمعاملات المصرفية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.





سعر الدولار خلال الشهر سبتمبر الماضي

بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر ، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي .





اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية





سعر الدولار في البنك المركزي





16.2117 جنيهًا للشراء .





16.3351 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في بنك مصر





16.23 جنيهًا للشراء .





16.33 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في البنك الأهلي





16.23 جنيهًا للشراء .





16.33 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في بنك القاهرة





16.23 جنيهًا للشراء .





16.33 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





16.22 جنيهًا للشراء .





16.32 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي





16.22 جنيهًا للشراء .

16.32 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





16٫26 جنيهًا للشراء .





16.36 جنيهًا للبيع .





سعر الدولار في بنك عودة





16.24 جنيهًا للشراء





16.34 جنيهًا للبيع









سعر الدولار عالميًا:



