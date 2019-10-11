سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية.. واستقرار فى سعر العملة الأمريكية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
سعر الدولار اليوم
يتحرك سعر الدولار عالميًا ومحليًا ليتجه نحو الهبوط ليخسر نحو قرشين بنهاية التعاملات أمس، ويستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2019، مع إغلاق البنوك أمام تداول العملات والمعاملات المصرفية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.
سعر الدولار خلال الشهر سبتمبر الماضي
بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر ، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي .
اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزي
16.2117 جنيهًا للشراء .
16.3351 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في بنك مصر
16.23 جنيهًا للشراء .
16.33 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في البنك الأهلي
16.23 جنيهًا للشراء .
16.33 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في بنك القاهرة
16.23 جنيهًا للشراء .
16.33 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.22 جنيهًا للشراء .
16.32 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.22 جنيهًا للشراء .
16.32 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16٫26 جنيهًا للشراء .
16.36 جنيهًا للبيع .
سعر الدولار في بنك عودة
16.24 جنيهًا للشراء
16.34 جنيهًا للبيع
سعر الدولار عالميًا:
تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة أمام سلة العملات الرئيسية لتتراجع اسعار الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى1.1021 دولار، بينما استقر أمام الين مُسجلاً 107.97 ين .
وانخفضت اسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة عند 1.2453 دولار، فيما استقرت اسعار الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.9967 فرنك .
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 98.616.
ويمر سعر الدولار بحالة من التذبذب مع ترقب التطورات فى المحادثات التجارية، وبدأت أمس جولة مباحثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، مع تأكيدات من جانب الرئيس الأمريكي بأنها كانت "جيدة للغاية".
ويلتقي دونالد ترامب بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني في وقت لاحق من اليوم على هامش الاجتماعات، وتأتي تلك التطورات التجارية الإيجابية بعد قرار الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري بإضافة 28 شركة صينية للقائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأقليات المسلمة.
Advertisements
- سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 10/6/2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الدولار اليوم الجمعة 30/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الدولار اليوم الأحد 1-9-2019 في البنوك المصرية- تعاملات الفترة الصباحية
- سعر الدولار اليوم الأحد 1-9-2019 امام الجنية المصرى
- سعر الدولار الآن بالبنوك الحكومية محدثة أولا بأول
- سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-9-2019
- اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24/9/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس من سلسلة التراجعات
- اسعار الدولار اليوم الخميس 26/9/2019.. والعملة الأمريكية تسجل مستويات قياسية
- اسعار الدولار اليوم الجمعة 11/10/2019.. وتحرك جديد في سعر العملة الأمريكية
- اسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 11-10-2019
المزيد عن: سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك الاهلي الأقليات المسلمةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر