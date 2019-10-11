مباريات نارية في افتتاح القسم الثالث بالجيزة

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تشهد المجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث، إقامة سبعة مباريات نارية، في الثالثة إلا ربع من عصر السبت، 12 أكتوبر، بالأسبوع الأول للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع المصرية للاتصالات في موقعة كروية مرتقبة، حيث يقود فريق الدخان علاء إبراهيم مدير فني، بينما يتولى أحمد رضوان قيادة فريق الإتصالات.



- حلوان العام مع جولدي



يخوض فريق حلوان العام بقيادة حسن محمد لقاء في غاية الصعوبة مع فريق جولدى بقيادة أحمد عيد عبدالملك على ملعب نادى 63 الحربي.



يقود فريق حلوان العام جهاز فني يضم حسن محمد مدير فني، يوسف الروبى مدير كورة، مسعد فتحي مدرب، شادى جميل مساعد مدرب، سعيد سيد مدرب حراس مرمى، محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي٠



ويقود فريق جولدى جهاز فني يضم أحمد عيد عبد الملك مدير فني، أبراهيم أبو زيد مدير كورة، عبد السلام نجاح مدرب عام، علاء الطيار، مدرب مساعد، أحمد مصطفى مدرب حراس مرمى، أشرف حامد مدير التسويق والتعاقدات، محمد علي مخطط أحمال، أسامة حليم مدير إداري.



- البدرشين مع جينيس



يحل فريق جينيس بقيادة أحمد بكرى ضيفاً ثقيلاً على فريق البدرشين بقيادة عبد السلام الشريف على ملعب مركز شباب البدرشين، يقود جينيس جهاز فني يضم أحمد بكرى مدير فني، هشام على مدرب عام، سيد خطاب مدرب، محمد سامي مدرب، أحمد مصطفى مدرب مساعد، فيصل سامى مدير إدارى، سمير محمد طيب٠



- بشتيل مع القومي



يستضيف فريق بشتيل بقيادة عبد الرحمن حسان فريق القومي بقيادة حاتم حسن علي ملعب مركز شباب بشتيل.



يقود بشتيل جهاز الفني يضم عبد الرحمن حسان مدير فني، أسلام التونسي مدرب، عصام أبو الخير مدرب مساعد، أحمد عز مدرب حراس مرمى، أسماعيل السيد مدير ادارى، احمد منير طيب، رضا حلمي إداري.



ويقود القومى جهاز فني يضم حاتم حسن مدير فني، محمد عباس مدير كورة، طه فؤاد مدرب عام ، فصيح محمد مدرب، عمرو مصطفى مدرب حراس مرمى، عبد الشيخ علاج طبيعي، محمد الضو معد بدنى، أحمد عاطف ومصطفى رجب إداريين، محمد جمعة مسئول القيد، أحمد أبو السعود مدلك، محمود سعيد تأهيل وعلاج طبيعي٠



- العياط مع المعادي



يلعب فريق العياط بقيادة هلال الشليك مع فريق المعادي بقيادة على صقر في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب العياط.



يقود العياط جهاز فني يضم هلال الشليك مدير فني، كامل على مشرف على الفريق، تامر رشاد مدير التسويق، أبراهيم حميد مدرب، سيد بسطا مدرب مساعد، وجيه العرقى إصابات ملاعب٠



- الصيد مع 6 أكتوبر



يلعب فريق الصيد بقيادة أمين عرابى مع فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد عبد الغني على ملعب نادى الصيد.



يقود الصيد جهاز فني يضم أمين عرابى مدير فني، يأسر راشد مدرب عام، طارق عصمت مدرب، نادر سعد مدرب حراس مرمى، محمد بدوي مدير إدارى،

ويقود 6 أكتوبر جهاز فني يضم أحمد عبد الغني مدير فني، سامح عبد العال مدرب عام، سيد حجازى مدرب، تامر عبد الحليم مدرب حراس مرمى، محمد مغازى اخصائي علاج طبيعي، أبراهيم الراوى طيب، سيد عبد الستار إدارى، وليد عليوة مشرف عام.



- الصف مع أبو النمرس



يواجة فريق الصف بقيادة محمد حسن فريق أبو النمرس بقيادة محمد رفعت على ملعب مركز شباب الصف.



