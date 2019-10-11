مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة القاهرة للقسم الثالث

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تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت، 12 أكتور، مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث مجموعة القاهرة بإقامة سبعة مباريات قوية ومرتقبه٠



- السكة الحديد مع طوخ



حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور المدير الفني للفريق مع نظيرة فريق طوخ بقيادة مسعد العليمى في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب نادى السكة الحديد.



يقود السكة الحديد فنينأ جمعة مشهور مدير فني، وكمال اليمني مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب،و إيهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي، وحسين ابراهيم مدلكا ، ومحمد جمال مدير ادارى، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكورة٠



بينما يقود فريق طوخ مسعد العليمى مدير فني، سيد رجب مدرب عام، إيهاب نصر مدرب مساعد، حمدى عبد الحى مدرب حراس مرمى، محمد مصطفى إدارى ، سامح عبد السلام مدير إدارى، محمد خليل علاج طبيعي.



- بنها مع الشمس



يخوض فريق بنها بقيادة محمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق في المباراة المرتقبة أمام فريق الشمس بقيادة فتحى السيد علي ملعب نادى بنها.



يقود بنها جهاز فني يضم محمد عبد الرؤوف مدير فني، وأحمد عبد الرؤوف مدرب عام، وسامح عبد السلام مدير أدارى، ومحمد مصطفى إدارى، ومحمد جودة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عاطف طيب.



ويقود الشمس جهاز فني يضم فتحي السيد مدير فني، ماجد خيرى مدرب عام، مصطفى حسين مدرب، محمد سليمان مدرب حراس مرمى ٠



- مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة



يلتقي فريق مصر للتأمين بقيادة أكرام عبد المجيدمع نظيرة فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على ملعب نادى مصر للتأمين.



يقود مصر للتأمين جهاز فني يضم إكرام عبد المجيد مدير فني، وخليل أبو العلا مدير التسويق ، وعمرو عبدة مدرب ، ومحمد اليماني مدرب عام، ومحمود حمادة مدرب حراس مرمى، ومحمد اللبنيى تأهيل وعلاج طبيعي٠



- العبور مع بهتيم



على استاد العبور يلعب فريق العبور بقيادة مدحت قنديل مع فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل.



يقود فريق العبور جهاز فني يضم مدحت قنديل مدير فني، على عبد الله مدرب عام، سيد صلاح مدرب مساعد، سيد المأمور مدرب حراس مرمى محمد شاهين إدارى ،وخالد عبدون مدير إدارى، أحمد طلعت طيب، يونس محمد اخصائي علاج طبيعي، سامح حامد تدليك.



ويقود فريق بهتيم جهاز فني يضم أبراهيم هيكل مدير فني، أحمد إبراهيم مدرب عام، مصطفى مشهد مدرب حراس مرمى، عزت عفيفي مدير كرة، عيد الرزاق أخصائي علاج طبيعي.



- شباب سراى القبة مع بطا



يواجة فريق شباب سرأى القبة بقيادة محسن يوسف فريق بطا بقيادة محمد عابدين على ملعب نادى المرج .



يقود فريق شباب سرأى القبة جهاز فني يضم محسن يوسف مدير فني، عماد السيد مدرب عام، مدحت أشرف مدير كورة، هانى الصادق مشرف عام على الكورة، عادل عبد العزيز مدرب حراس مرمى، شريف خليل إدارى، كريم بنزيمة إدارى٠



- الغابة مع المرج



يستضيف فريق الغابة بقيادة عبد الحميد ميدو فريق المرج بقيادة على سليمان علي ملعب الغاية.



يقود فريق الغابة جهاز فني يضم عبد الحميد ميدو مدير فني، اسامة محمد مدرب عام، أحمد أنور مدرب، محمد نبوى مدرب مساعد، أحمد عبد الحميد مدرب حراس مرمى.



ويقود فريق المرج جهاز فني يضم على سليمان مدير فني، كيمو بندق مدير كورة، زكريا الشافعي مدرب عام، تأمر بندق مدرب، محمود صلاح ثلاجة مدرب حراس مرمى، عمرو أباظه إدارى، روبى عواد مدير شؤون اللاعبين.



- شباب الأميرية مع ألماظة



يلتقي فريق الأميرية بقيادة خالد سعد فريق ألماظة بقيادة أحمد علي على ملعب شباب الأميرية.



يقود فريق ألماظة جهاز فني يضم أحمد علي مدير فني، محمود هانى مشرف عام على الكورة، محمد عيد مدرب عام، هشام صلاح مدرب حراس مرمى، أحمد جابر إدارى، خليل إبراهيم مدير إدارى، مجدى صبري طيب، أيمن حافظ مدير شؤون اللاعبين، أبراهيم على تأهيل.

