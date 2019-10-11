أسبوع رئاسي مكثف.. مباحثات "مصرية - أردنية" بالقاهرة والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة والتكليفات، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، و لقاء وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن مؤتمر صحفي مشترك مع قادة قبرص واليونان.





واستهل الرئيس نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتناول مُتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حاليًا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع إستراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد

وألقى الرئيس السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.





لقاء رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

استقبل الرئيس "جيلبرت أونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصندوق "الإيفاد"، في ضوء قيام مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، مثل الصوب الزراعية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وذلك لتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الإستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.





كما تطرق اللقاء، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى مناقشة دور الصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.





تكليفات للحكومة بشأن مشروعات الكهرباء

وفي إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.وجاء الاجتماع في إطار متابعة سير المشروعات الإستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء, ووجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها.





كما وجه الرئيس بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.





مؤتمر صحفي مشترك مع قادة قبرص واليونان

عقدت اليوم بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، حيث تناولت القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية".





استقبال وفدًا رفيع المستوى من المستثمرين الكوريين الجنوبيين

واستقبل الرئيس السيسي، وفدًا رفيع المستوى من المستثمرين الكوريين الجنوبيين، برئاسة بارك يونج مان، رئيس غرفة التجارة والصناعات الكورية، وبمشاركة سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة المستثمرين الكوريين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري الكوري بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لتبوء مصر مكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تنامي الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء.





مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

في ذات اليوم استقبل الرئيس ع السيسي، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي. وتناول اللقاء علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، فضلًا عن إقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات، خاصةً في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني فيما يتصل بسبل تنمية أواصر التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بإقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة.





لقاء وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

كما استقبل الرئيس السيسي ، وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، سواء بين البلدين بوجهٍ عام أو مع ولاية جنوب كارولينا على وجه الخصوص، لا سيما في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم العالي والفني وتبادل الخبرات ما بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من الجانبين.





وشدد الرئيس على أن الدولة تولي بالغ الاهتمام بقضايا التعليم بمختلف فروعه في إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصري وكذلك دعم جهود المنظومة المتكاملة للدولة لمكافحة الفكر المتطرف والتشدد والإرهاب. كما تم التباحث في عدد القضايا والملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس سياسة مصر الثابتة التي تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام حقوق الشعوب في أن تحيا بأمن واستقرار، وكذا منح الأولوية لتفعيل وإنفاذ إرادة الشعوب.





قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 491 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 50 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية. كما أصدر الرئيس القرار رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11-11-2018. وأصدر السيسي أيضا القرار رقم 279 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4 / 38 أ.ت المعتمد في الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2018 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 3/ 44 أ.ت المعتمد في كوت ديفوار 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.





مباحثات مصرية أردنية بالقاهرة

واستقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة، في ختام الأسبوع، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وجلالة الملكة رانيا العبد الله. وقد اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو الماضي، حيث أشاد الزعيمان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.





كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة، و‪الأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.



