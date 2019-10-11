المنيا يواجه الزمالك وديًا

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أعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عن خوض مباراة ودية أمام فريق الزمالك يوم الأحد المقبل بملعب نادي الزمالك.



وأكد عليان أن المباراة تعد آخر التجارب الودية واحتكاك قوي للفريق مع أحد أقطاب الكرة المصرية، للإطمئنان على مستوى اللاعبين قبل انطلاق منافسات القسم الثاني يوم 20 أكتوبر .



كما قدم مدير الكرة الشكر للاعبين على الالتزام بالتدريبات والتركيز بشكل كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ينعكس على حالة الفريق مع انطلاق الموسم الجديد وخوض المنافسة بقوة لتحقيق حلم الجماهير وإسعادهم بالصعود للدوري الممتاز .



ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.



وإنطلقت فترة الإعداد على ملعب إستاد الجامعةبجامعة المنيا،بمشاركة اللاعبين القدامي ،بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد13 لاعبين في القائمة الأولي وهم: وعبدالكافي رجب،ومحمد حسانين، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي،ومحمد شديد، وأيمن ناصر، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن.



ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع 16 لاعب جديد وهم: أحمد كاستيلا ،وبدوي عاشور من اف سي مصر، وصالح موسي لاعب نادي الزمالك السابق قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق جولدي، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ، وأحمد رجب لاعب ديروط ، وعلي دياب ، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ،ثم الثنائي الأفريقي، سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي لاعب بلديه المحله، واللاعب محمد سماره لاعب اف سي مصر، وعمرو فيرون قادما من نادي كفر الشيخ، وشعبان عبدالحميد قادما من نادي ديروط، والحارس عمرو خالد قادما من نادي سموحة.



وخاض فريق المنيا عده لقاءات تجريبيه منهم، مبارتان مع قطاع الناشئين وحقق المنيا الفوز فيهم، ثم خساره من فريق الجونه بهدفين نظيفين، ثم مبارتين مع القوصيه انتهت الأولي بينهم بالتعادل ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، الخساره من أسمنت اسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الشرقية للدخان، الفوز على كوكاكولا بهدف نظيف، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع إتحاد الشرطه، الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف،والتعادل السلبي مع الفيوم،والفوز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين،كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين، والتعادل السلبي مع فريق الداخلية، ثم الفوز على القوصيه بسته أهداف لهدفين، والفوز على ناصر الفكرية بهدفين لهدف.



يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.



وجاءت مباريات نادي المنيا في الموسم الكروي الجديد علي النحو التالي:



- الأسبوع الأول : المنيا مع سوهاج



- الأسبوع الثاني : الألومنيوم مع المنيا



- الأسبوع الثالث : بني سويف مع المنيا



- الأسبوع الرابع : المنيا مع بترول أسيوط



- الأسبوع الخامس: الإعلاميين مع المنيا



- الأسبوع السادس : المنيا مع ديروط



- الأسبوع السابع : الفيوم مع المنيا



- الأسبوع الثامن : المنيا مع تليفونات بني سويف



- الأسبوع التاسع : البنك الأهلي مع المنيا



- الأسبوع العاشر : المنيا مع طهطا



- الأسبوع الحادي عشر : شبان قنا مع المنيا



- الأسبوع الثاني عشر : سوهاج مع المنيا



- الأسبوع الثالث عشر : المنيا مع الألومنيوم



- الأسبوع الرابع عشر : المنيا مع بني سويف



- الأسبوع الخامس عشر : بترول أسيوط مع المنيا



- الأسبوع السادس عشر : المنيا مع الإعلاميين



- الأسبوع السابع عشر : ديروط مع المنيا



- الأسبوع الثامن عشر : المنيا مع الفيوم



- الأسبوع التاسع عشر : تليفونات بني سويف مع المنيا



- الأسبوع العشرون : المنيا مع البنك الأهلي



- الأسبوع الحادي والعشرين: طهطا مع المنيا



- الأسبوع الثاني والعشرين: المنيا مع شبان قنا

