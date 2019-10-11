بعد مقتل شاب دافع عن فتاة بالمنوفية.. هاشتاج راجح قاتل يتصدر مواقع التواصل (صور)

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تصدر هاشتاج راجح قاتل بسرعة كبيرة، مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر- إنستجرام)، وذلك بعد أن تداوله العديد من أهالي محافظة المنوفية، ثم بدأ ينتشر بين كافة المحافظات والصفحات الإعلامية، مطالبين فيها بإعدام "محمد. راجح" قاتل "محمود. البنا" بسبب دفاعه عن فتاة، كما بدأ أهالي تلا في كتابة هذا الهاشتاج على جدران المدينة.



حيث بدأت الواقعة عندما كان يمر بإحدى شوارع مدينة تلا، فتفاجئ بأن شاب أكبر منه بسنتين يدعى "محمد. أ. ر" يعاكس فتاة مارة بالشارع ويحاول التحرش بها، فما كان من "محمود" سوى الدفاع عن الفتاة ومحاولة إبعاد هذا الشاب المتحرش عنها، وهدأت الأجواء وذهب كلاً منهم إلى منزله.



ولكن شياطين الإنس لا زالت توسوس في الأذان، فذهب أحد زملاء المتحرش وأخبره أن محمود كان قد كتب بمنشور خاص به على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أن "اللي يعاكس حرمة يبقى حرمة زيها"، فقرر هذا المتحرش الانتقام منه.



فانتظره حتى يمر بشارع الري في مدينة تلا، وبدأ الشجار معه ولكن محمود كان يحاول تهدأته وعدم تبادل الشجار، فبدأ هذا الشاب بطعن محمود بـ"مطواة" في رقبته، ثم طعنة نافذة بالبطن وأخيرًا طعنة بالقدم، وتركه وذهب.



فحاول محمود الذهاب إلى مستشفى تلا بمفرده، ولكنه كان ينذف كميات كبيرة جدًا من الدماء، ليسقط أمام مستشفى تلا جثة هامدة، ويستلمه أهله ضحية لشجاعته.



وكانت مباحث مركز شرطة تلا التابع لمحافظة المنوفية، تمكنت برئاسة الرائد أحمد الشافعي، من القبض على الثلاثة المتهمين بقتل محمود البنا، الذي لقي مصرعه أمس إثر مشاجرة دامية مع المتهمين.



حيث تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد إلقاء القبض على المتهمين والذين يدعوا "م. ا" طالب في الثانوي الزراعي، "ا. م. ع" طالب في الثانوي التجاري، "م. ا ر" طالب بكلية التجارة جامعة السادات، وجميعهم مقيمين بمركز تلا.