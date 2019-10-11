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رد فعل مثير من كلوب على ترشيحه لتدريب منتخب ألمانيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
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رد فعل مثير من كلوب على ترشيحه لتدريب منتخب ألمانيا
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الفجر الرياضي
 
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حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الرد على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقترابه من تدريب تدريب المنتخب الألماني خلفًا ليواكيم لوف.


وقال كلوب في تصريحات لإحدى المجلات الألمانية: "لا أرغب في تولى المهمة الفنية لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أجزم 100% بأنني الشخص المناسب لتولى هذه المهمة".


وتابع كلوب:" لن أتولى مهمة تدريب منتخب ألمانيا حاليا، ولكن من المحتمل أن يكون فيما بعد".


وأكد كلوب خلال الحديث أنه سعيد حاليًا مع ليفربول لا سيما بعد تحقيق الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام.

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