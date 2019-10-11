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السبب وراء غياب مبابي عن منتخب فرنسا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
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السبب وراء غياب مبابي عن منتخب فرنسا
مبابي
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الفجر الرياضي
 
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اوضح ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي من قائمة الفريق لمباراتي إيسلندا وتركيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية2020.

أوضح ديشان اليوم الخميس في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل مباراة إيسلندا المقررة غداً الجمعة، أن صاحب الـ 20 عام لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع، مؤكداً أن اللاعب لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل حتى يعود للمشاركة مرة اخرى.

واختتم المدرب الفرنسي حديثه: "الوقت لم يكن كافياً لتأهيل اللاعب، وأن هذا ما أيقنه طبيب المنتخب الفرنسي بعد اجتماعه مع اللاعب قبل اتخاذ قرار استبعاد اللاعب، واستدعاء الحسن بليا بديلاً له في القائمة".
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