مستشار عسكري: الشرطة لديها القدرة على تمييز الشخص المقبل عليها إذا كان إرهابي (فيديو)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
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هدى عبدالرازق
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عقب اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على إحباط قوات الشرطة استهداف انتحاري مرتديا حزام ناسف أحد الارتكازات الأمنية في العريش، مشيرا إلى أن استخدام آلية الحزام الناسف لاستهداف ارتكاز أمني دليلا على نقص الأسلحة والذخائر لدى الإرهابيين.
وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن قوات الأمن تقوم بعملية تنشيط مستمرة للسيطرة على الحدود، ومنع وصول أي امدادات للعناصر الإرهابية، مع تصفية الموجود منهم.
ولفت إلى أن الإرهابيين لديهم رغبة مستمرة في محاولة إثبات وجودهم خاصة في المناسبات، مثل ذكرى احتفالات أكتوبر التي نعيشها الآن، موضحا أنهم يستهدفوا النقاط الأمنية على الطرق لأنها تعيق وصولهم إلى الداخل، مثمنا يقظة قوات الشرطة، وقدرتهم على تمييز أن الشخص المقبل عليهم إرهابي، ويحمل حزام ناسف، وهو أمر ليس سهلا، ودليلا على احتراف المجموعة الأمنية التي تعاملت مع الانتحاري.
وأكد "الحلبي"، أن الحرب على الإرهاب لم تنتهي بعد، وتوفر المعلومة عنصر هام في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مطالبا المواطن بالنظر إلى الوضع حوله بعين أمنية، والإبلاغ عن أي شيىء غريب يلاحظه، والأجهزة الأمنية ستتعامل.
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