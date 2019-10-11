بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية

فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية حيث شهدت إقبالا ملحوظا من الأطباء لاختيار نقيب وأعضاء فوق السن وتحت السن.





ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية كل من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية.





كما يتنافس على مقاعد فوق السن كلا من الأطباء " كريم الفخراني وماهر بياوي وعمر خطاب " ويتنافس تحت السن الأطباء " أحمد نصر وغادة عبدالسلام شويخ وريهام وحيد ".





وكانت لجان الانتخابات البالغ عددها 7 لجان فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا لإستقبال الأطباء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الإدلاء باصواتهم والبالغ عددهم 13 ألف طبيب وطبيبة على مستوى المحافظة للتصويت في الإنتخابات.





يشار إلى أن اللجان يشرف عليها 3 قضاه من مجلس الدولة و14 موظف من مديرية الشباب لمعاونه الهيئة القضائية في عملها.





كما تقرر حضور موظف الخزينة للسماح بالعضو الذي لم يسدد اشتراكات حتي 2018 بالتسديد والادلاء بصوته.





يجدر الإشارة إلى أنه يخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.





وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



