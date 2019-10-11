برج العرب يستضيف مباريات الأهلي إفريقيا

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استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على اختيار ملعب برج العرب بالإسكندرية، ملعبا للفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويأتي قرار مجلس الإدارة، في حال استمرار رفض الجهات الأمنية استضافة المباريات على ملعب السلام بالقاهرة بدون الحضور الجماهيري.



كان الأهلي، خاض مواجهتي إطلع بره بطل جنوب السودان وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بالدور التمهيدي ودور ال32 بملعب برج العرب أيضا بدوري الأبطال.



من ناحية أخرى تحدث عميد لاعبي العالم أحمد حسن ، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، عن مجموعتي النادي الأهلي والزمالك في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وصرح "حسن"، خلال لقاء بقناة "أون سبورت" إنه يرى مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا جيدة ومتزنة، بينما يرى أن مجموعة نادي الزمالك التي سيصعد إليها حال فوزه على نادي جينراسيون فوت السنغالي أصعب من حيث الفرق.



وواصل العميد : "الفريق البطل سواء الأهلي صاحب أكبر عدد بطولات في القارة 8 بطولات ويسعى للتاسعة والزمالك يكسب أي حد، الفريق البطل قادر على الفوز بأي مباراة".



وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ضمن صفوف المجموعة الثانية، والتي ضمت كل من نادي النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي.



ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة النجم الساحلي على الأراضي التونسية في أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر.



كما أسفرت القرعة عن وقوع نادي الزمالك ضمن صفوف المجموعة الأولى والتي ضمت كل من نادي مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، ونادي زيسكو الزامبي.



ومن المنتظر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره جينراسيون فوت السنغالي في مباراة الإياب من الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار الكاف بإقامة المباراة.