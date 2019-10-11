"شاروخان عن أداء خواكين فينيكس في "جوكر": "دقيق للغاية



خلال جلسة دردشة مفتوحة استضافها نجم "Zero" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "Twitter"، انتهز أحد متابعيه الفرصة ليسأل شاروخان عن أداء خواكين فينيكس في "جوكر"، قال: "جيد جدًا، كان يصرخ بهدوء".



وقد احتفى الجمهور والنقاد بأداء خواكين فينيكس في جوكر على حد سواء، بعد أن اعتبر البعض أن شخصية فينيكس في Joker تعد شخصية أيقونية، ارتفعت إلى شعبية أفلام مثل Batman.



وفي السياق، واجه مخرج الفيلم تود فيليبس، اتهامات بتمجيد شخصية خبيثة والتحريض على العنف في وقت تمت فيه عمليات إطلاق نار جماعية روعت الولايات المتحدة والعالم بأسره.



من ضمن أسباب مهاجمة تود أيضا، كانت على نطاق واسع لأنه اختار صنع فيلم عن شخصية سلبية بطبيعتها، والأسوأ من ذلك، أن تلك الشخصية لا تُظهر الندم.



ويعرض كلا من خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس، في فيلم "الجوكر"، رؤيتهما الخاصة، لشخصية أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "جوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملًا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.



ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.



وسط هذه الآراء المنقسمة، صدر جوكر في الهند في 2 أكتوبر، قبل يومين من تاريخ صدوره الأصلي (4 أكتوبر)، بمناسبة أحد المناسبات الوطنية، حيث اشتبك جوكر مع فيلم نجم الأكشن الهندي هريثيك روشان "الحرب" في إيرادات شباك التذاكر.



أبدى النجم الهندي الكبير شاروخان إعجابه بأداء جواكين فينيكس في فيلمه المثير للجدل "جوكر" الذي جرى إطلاقه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة والعالم مؤخرًا.