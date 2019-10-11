مفاجآت بالجملة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا





وكان منتخب مصر قد بدأ منذ أيام معسكره، استعدادا لمواجهة بوتسوانا، قبل أن يستهل الشهر المقبل مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا 2021 ضد كينيا.





ويسعى البدري للدفع بكل من حمدي فتحي وحسين الشحات وعمر السعيد وعبد الله جمعة في التشكيل الأساسي، بالإضافة للدفع بأفشة ورجب بكار خلال المباراة.





يذكر أن حسام البدري أعلن قائمة الفراعنة والتي ضمت كل من:









حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني.

خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".

يسعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لإجراء العديد من التعديلات على تشكيل الفراعنة في مواجهة بوتسوانا الودية، والمقرر لها 14 أكتوبر الجاري.