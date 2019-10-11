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الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم الدرع..والخطيب يشكر النبراوي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
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الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم الدرع..والخطيب يشكر النبراوي
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علي نبوي
 
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أشاد مسئولو النادي الأهلي بحفل استلام درع الدوري العام الذي اقيم امس الخميس في احد الفنادق الكبري بحضور مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل ،ومسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي ولفيف من نجوم النادي الأهلي السابقين ورموز الإعلام والصحافة.
واكد مسئولو الأهلي ان الحفل خرج بالشكل الذي يليق بحجم الإنجاز الذي حققه النادي، مشددين ان هذا الأمر ليس بالجديد علي شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال الرعاية الرياضية في مصر.
ووصف مسئولو الأهلي الحفل بالأسطوري، خاصة وانه شهد تكريم لاعبي الفريق بالشكل اللائق والذي يتوافق مع حجم الإنجاز الذي تحقق بحصد الأهلي للدرع رقم ٤١.
كما وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لمنتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، مبدياً سعادته بالتنظيم ورضاه عن جميع فقرات الحفل والذي احياه عدد من النجوم، وشهد تكريم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بالإضافة لعرض اكثر من فيلم اوضح الصعوبات التي واجهت فريق الكرة الأول قبل تحقيق بطولة الدوري العام والتي بدت بعيدة المنال في البداية، الا ان الأهلي رفع شعار المستحيل ليس اهلاوي ونجح في حصد البطولة المفضلة لدي جماهير القلعة الحمراء في النهاية.
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