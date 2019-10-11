مصرع طفلة سقطت من أعلى سطح منزلها بالشرقية

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات بقرية شبرا العنب بالشرقية، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى السطح، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا بوصول" ألاء ي م ش" 3 سنوات مقيمة شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتضاربت الأقوال حول مشاهدة بعض الناس سقوطها من أعلى السطح، أو وجود شبهة جنائية في مصرعها، ويقوم ضباط مباحث منيا القمح، بمناقشة أسرة المجني عليها والشهود للوقوف على أسباب الوفاة.





في سياق متصل، قررت نيابة الإبراهيمية العامة حبس المتهم "أحمد م ك" 19 سنة، على ذمة التحقيقات في قتل زميله في فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأعترف بطعنه المجني عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه علي ذمة التحقيقات، حيث إصطحبت قوة من الحراسة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، المتهم "أحمد م ك" 19 سنة إلي مسرح الجريمة التي إرتكبها وقتل زميله في فرن عيش بسبب مشادة بينهما، وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأعترف بطعنه المجني عليه طعنتين بالصدر والقلب، وتم حبسه علي ذمة التحقيقات.





وتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفي الإبراهيمية العام، جثة هامدة أثر إصابته بجرح قطعي بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته، وتبين قيام " أحمد م ك " 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بإرتكاب الواقعة، علي خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه منذ يومان أثناء تواجدهما في فرن عيش، حيث أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجني عليه، وقام بطعنه بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم إحالة المتهم إلي النيابة العامة، أعترف بإرتكاب الواقعة، وقام بتثميل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.



