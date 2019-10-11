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استقرار في أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة بالبحر الأحمر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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استقرار في أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة بالبحر الأحمر
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محمد طه
 
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شهدت أسعار الفاكهة والخضروات، في أسواق محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة 11 -10-2019، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وفي إطار تطوير الخدمة الإخبارية لبوابة الفجر الإلكترونية تقدم لكم أسعار الفاكهة والخضروات اليوم طبقًا لأسعارها في أسواق البحر الأحمر.

أسعار الفاكهة
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، والعنب من 5 إلى 10 جنيهات، والرمان من 5 إلى 7 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الخضروات
كما شهدت أسعار الخضروات استقرار ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 7 إلى 8 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 14 جنيهات إلى 17 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.

أرقام وعناوين تهمك
استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.

مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999

مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460

مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004

المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319

مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445

مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008

مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020

مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188

مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788

مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965

مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767

مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070

مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121

مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549

مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151

مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143
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