استقرار في أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة بالبحر الأحمر

شهدت أسعار الفاكهة والخضروات، في أسواق محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة 11 -10-2019، استقرارا ملحوظا في الأسعار، وفي إطار تطوير الخدمة الإخبارية لبوابة الفجر الإلكترونية تقدم لكم أسعار الفاكهة والخضروات اليوم طبقًا لأسعارها في أسواق البحر الأحمر.





أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة حالة من الاستقرار، وسجل سعر الجوافة من 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، والعنب من 5 إلى 10 جنيهات، والرمان من 5 إلى 7 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا.





أسعار الخضروات

كما شهدت أسعار الخضروات استقرار ملحوظ في الأسعار، وسجل سعر كيلو البطاطس من 7 إلى 8 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 14 جنيهات إلى 17 جنيها، والبسلة الخضراء من 10 إلى 13 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 الي 7 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 15 جنيهات، والبامية 17 جنيها.





وسجل سعر كيلو الكوسة صوب 14 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 15 جنيهات، وفلفل السويسي 10 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 جنيهات، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 10 جنيهات.





أرقام وعناوين تهمك

استمرارا للخدمات التى تقدمها بوابة "الفجر" لقرائها ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.





مستشفى النيل

العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة

065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999





مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب

065-3620460





مستشفى القصير المركزى العنوان القصير

التليفونات 065-3330004





المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة

التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319





مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة

التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445





مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم

التليفونات 065-3380080 – 065-338008





مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة

التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017

الفاكس 065-3580020





مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة

التليفونات 065-3549188





مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787

الفاكس 065-3548788





مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة

التليفونات 065-3540665 – 065-3546965





مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة

التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767





مستشفى القصير المركزي العنوان القصير

التليفونات 065-3330070





مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم

التليفونات 065-3700122 – 065-3700120

الفاكس 065-3700121





مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا

التليفونات 065-3251549





مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة

التليفونات 065-3449151





مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة