اسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 11-10-2019

اسعار العملات اليوم الجمعة

نستعرض اسعار العملات في البنوك المصرية والتى شهدت استقرار اليوم الجمعة، ويرجع ذلك لإغلاق الجهاز المصرفي ابوابه اليوم فى عطلته الأسبوعية، لذلك تظل عند نفس مستوياتها ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 16.2314 جنيه للشراء، وسعر الدولار 16.3314 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء اليورو 17.8935 جنيه، وسعر البيع لليورو 18.0086 جنيه.





وسجل سعر الجنيه الإسترليني 19.8640 جنيه، وسعر بيع جنيه إسترليني 19.9782 جنيه، سعر الفرانك السويسري 16.3376 جنيه للشراء و 14.4399 جنيه للبيع، متوسط سعر الريال السعودي 4.3274 جنيه للشراء، 4.3543 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي 53.3611 جنيه للشراء مقابل 53.7376 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتى 4.4185 جنيه للشراء، مقابل 4.4466 جنيه للبيع، وسعر يوان صيني 2.2783 جنيه شراء مقابل 2.2932 جنيه للبيع.





متوسط اسعار العملات وفقًا لأخر تحديث

العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.2314 16.3314 يورو 17.8935 18.0086 جنيه إسترليني 19.8640 19.9782 فرانك سويسري 16.3376 16.4399 100 ين ياباني 15.1018 15.1991 ريال سعودي 4.3374 4.3543 دينار كويتي 53.3611 53.1376 درهم إماراتي 4.4185 4.4466 اليوان الصيني 2.783 2.2932



اداء اسعار العملات عالميًا:

تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة أمام سلة العملات الرئيسية لتتراجع اسعار الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى1.1021 دولار، بينما استقر أمام الين مُسجلاً 107.97 ين .

وانخفضت اسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة عند 1.2453 دولار، فيما استقرت اسعار الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.9967 فرنك .

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 98.616.

ويمر سعر الدولار بحالة من التذبذب مع ترقب التطورات فى المحادثات التجارية، وبدأت أمس جولة مباحثات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، مع تأكيدات من جانب الرئيس الأمريكي بأنها كانت "جيدة للغاية".

ويلتقي دونالد ترامب بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني في وقت لاحق من اليوم على هامش الاجتماعات، وتأتي تلك التطورات التجارية الإيجابية بعد قرار الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري بإضافة 28 شركة صينية للقائمة السوداء بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأقليات المسلمة.



