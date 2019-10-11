سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة.. و4 مرشحين لخلافته

يبدو أن الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، باتت أيامه معدودة داخل كامب نو، على الرغم من استعادته لمستواه في المباريات الأخيرة للفريق.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سعى الفريق الكاتالوني للبحث من الآن عن بديل لسواريز في الموسم المقبل، في ظل الرحيل المحتمل للاعب الأوروجوياني.





ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن برشلونة وضع أولويته في الموسم المقبل لضم مهاجم، ليكون بديلا للويس سواريز، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق في 2021.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يريد ضم لاعب يتراوح عمره ما بين الـ20 إلى الـ26 عامًا، ولن يتراجع عن هذه الخطوة ووقتها سيقرر سواريز البقاء أو الرحيل".





وحدد برشلونة 4 مهاجمين لخلافة سواريز وهم لاوتارو ماريتينز (22 عامًا، إنتر ميلان)، ودونيايل مالين (20 عامًا، آيندهوفن)، ورافائيل لياو (20 عامًا، ميلان)، وفيكتور أوسيمين (20 عامًا، ليل)".