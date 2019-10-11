وزير الدفاع القطري يؤيد الغزو التركي لشمالي شرقي سوريا





أعلنت تركيا، أن قطر تدعم عملية "نبع السلام" العسكرية، التي يشنها الجيش التركي في شمال سوريا، وذلك وسط تنديد رسمي من غالبية الدول العربية بـ"العدوان" التركي على سيادة ووحدة الأراضي السورية، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن عربية".





وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زود، نظيره القطري خالد بن محمد العطية في اتصال هاتفي، بمعلومات عن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية في سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.





وأعلن الوزير القطري حسب الوكالة عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام"، بينما لم تصدر قطر بياناً رسمياً عن ذلك.





وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، عقب ساعات قليلة من إعلان العملية العسكرية التركية.





واستعرض فيها حسب وكالة الأنباء القطرية "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا".





هذا وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش وفصائل سورية مواالية دخلوا الأربعاء الماضي، شمال شرق سوريا ضمن الهجوم، الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.





وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم، أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.





وقتل 15 شخصاً، بينهم 8 مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.



