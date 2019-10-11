بدء التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية



وقال الدكتور هشام فاروق استشاري الأنف والأذن والحنجرة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء بمحافظة الإسماعيلية ان 4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب الاطباء في الإسماعيلية وهم الدكتور سعيد الشربيني، والدكتور نزيه أحمد رفعت، والدكتور سليمان القماش، والدكتور سمير غويبة.



وأضاف ان قائمة المرشحون فوق السن في الإسماعيلية تضم الدكتور يسري توفيق والدكتور عاطف السماك والدكتور صالح الشامي والدكتور أسامة الشربيني ويترشح عليها الدكتور سمير غويبة أيضا. ويترشح لعضوية مجلس النقابة تحت السن كلا من الدكتور محمد مشالي، والدكتور عمر حسونة، والدكتور محمد عبده بإجمالي عدد 5 أصوات لنقابة الإسماعيلية شاملة منصب النقيب الفرعي وومرشحان فوق السن ومرشحان تحت السن.



وأوضح الدكتور هشام فاروق ان الانتخابات تجري من الساعة التاسعة حتي الخامسة مساء بمقر النقابة الفرعية لاطباء الإسماعيلية تحت أشراف قضائي ورئاسته ومندوب من النقابة العامة مع حضور وكلاء المرشحين لحوالي 8000 عضو يحق لهم التصويت وسددوا اشتراكات النقابة حتى عام 2018، على ان يتم فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت وإعلانها في نفس اليوم.



وتابع رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء الإسماعيلية ان الانتخابات تجرى على مقعد النقيب العام ونقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد ونقابة عامة أقل من 15 سنة قيد وقطاع جغرافي ونقيب فرعي ونقابة فرعية فوق السن أكثر من 15 سنة قيد ونقابة فرعية تحت السن أقل من 15 سنة قيد.



بدأت إجراءات التصويت، صباح اليوم الجمعة، على انتخابات الأطباء في محافظة الإسماعيلية للتجديد النصفي للأطباء للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى 27 محافظة على مستوى الجمهورية لانتخاب نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.