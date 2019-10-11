اليوم.. المغرب وليبيا في مواجهة عربية ودية





وستقام المباراة على الملعب الشرفي بمدينة وجدة، وسيتم نقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية في بث حي ومباشر.





ويدخل أسود الأطلسي لقاء الليلة بقيادة المدير الفني الجديد البوسني وحيد خليلوزيتش، والذي تولى المهمة الفنية خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.





ويسعى خليلوزيتش للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب المغرب قبل تصفيات الكان الشهر المقبل.





على الجانب الأخر يسعى المنتخب الليبي هو الأخر للاستفادة من التجربة الودية، خاصة وأنه مقدم على تصفيات قوية، وكان المنتخب الليبي قد فشل في التأهل لنهائيات الكان الأخيرة بمصر 2019.

يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الليبي، اليوم الجمعة، في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، في لقاء ودي استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.