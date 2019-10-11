جيمس هارمن: منحة أمريكية بـ300 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة المصريين (فيديو)
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
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هدى عبدالرازق
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قال جيمس هارمن، رئيس صندوق دعم المشروعات المصرية الأمريكية، إن مهمة الصندوق بدأت في مصر منذ 2012، حيث يعملون على مساعدة القطاع الخاص على النمو في مصر.
وأشار "هارمن"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الموافقة على منحة قدرها 300 مليون دولار أمريكي تم توقيعها مع الإدارة الأمريكية لاستثمار الأموال في مصر للمساعدة في فتح فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للفرد.
وأوضح أن الصندوق استثمر بشكل مباشر في 9 شركات، والغير مباشر قد يقترب من 50 شركة، حيث من ضمن الشركات التي استثمروا فيها فوري، وثروة وهى شركة خدمات تمويلية، منوها بأن مصر كانت تمر بوقت عصيب في وقت الثورة، حيث كان هناك قلة في فرص العمل، وإحساس بعدم السعادة.
وأضاف أن مصر كانت دائما صديق وحليف للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك كان الكونجرس مرحب بفكرة مساعدة مصر، فقررنا مساعدة القطاع الخاص لينمو في مصر، منوها بأن شركة فوري يستخدمها 25 مليون شخص في مصر، فقد غيرت حياة الشخص، وأصبح المواطن ليس عليه الانتظار في صفوف لدفع الفواتير، معلنا أنهم سيعملون على التوجه إلى صعيد مصر، خاصة أن أغلب المستثمرين يركزون على القاهرة فقط، وهذا يجب تغييره.
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