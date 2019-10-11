أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11 ـ 10 ـ 2019 في أسواق الإسماعيلية









كما تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، حيث تعتمد صناعته على توفر المواد الخام التي تدخل في تركيبه، وعادةً ما تنشأ مصانع الإسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل.

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، 11 ـ 10 ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.سجل سعر الأسمنت المسلح 798 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 778 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 785 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 783 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 778 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 808 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 785 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 803 جنيه للطن.سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2275 جنيهًا، وسوبر سيناء 2290 جنيهًا، ورويال العادة 2300 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2270 جنيهًا للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 702 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 705 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 702 جنيه للطن، وأسمنت التوفير 700 جنيه للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 838 جنيهًا للطن.واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.صناعة الإسمنت تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتيجية والتنموية، لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء والخرسانة كمادة رابطة هيدروليكية.