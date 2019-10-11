أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 ـ 10 ـ 2019 في محافظة الإسماعيلية





وإضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط. فتح الصنبور الموجود أسفل الفرن العمودي.



شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 11 ـ 10 ـ 2019، حالة من انخفاض، فى الأسواق يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 700 جنيه فى الطن، وذلك يرجع إلى انخفاض أسعار خام البيليت عالميا نحو 70 دولارا، حيث انخفض سعره من 450 دولارا ليصل إلى 380 دولارا. وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.فيما شهدت شركات المراكبي، والسويس، والعشري، وبشاي، ومصر استيل، والجارحي، انخفاض أسعار الحديد بقيمة تتراوح بين 200 و400 جنيه.وشهدت أسعار الحديد في الأسواق اليوم هي، حديد المراكبي إلى 10400 جنيه مقابل 10600 في أول أكتوبر الجاري، فيما تراجع سعر حديد الجارحي بنحو 300 جنيه، ليسجل اليوم 10500 جنيه، مقارنة بـ 10800 جنيه، كما انخفض سعر حديد العشري إلى 10200 جنيه، مقارنة بـ 10500 جنيه، وسعر شركة السويس 10850 جنيه، مقارنة بـ 11200 جنيه، وسعر بشاي 10800 جنيه، مقارنة بـ 11150 جنيه للطن الواحد، ومصنع مصر ستيل خفض ليسجل الطن 10400 جنيه، مقارنة بـ 10800 جنيه للطن.ووصلت أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع، إلى 10900 جنيه لحديد الأطوال شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 11290 جنيها للطن في مطلع الشهر الجاري، وتراجع سعر تسليم المصنع للحديد اللفائف إلى 10700 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 10890 جنيه للطن الثلاثاء الماضي.تحمير حجر الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة الجبّارة والقويّة، فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن.