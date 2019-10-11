أكشاي كومار ينشر الصورة التشويقية الأولى من فيلمه الجديد Sooryavanshi



ونقل موقع "إنديا توداي" الصورة التشويقية عن حساب النجم أكشاي كومار الرسمي على موقع تويتر، والتي ظهر بها برفقة كل من النجم رانفير سينغ والنجم أجاي ديفجان.



وسيظهر الثلاثي للمرة الأولى بعمل سينمائي واحد، تابع لعالم الأفلام البوليسية للمخرج الكبير "روهيت شيتي".

وظهر الثلاثي في الصورة بالزي الرسمي لقوات الشرطة الهندية، وقد سبق لكل من أجاي وأكشاي تجسيد من هذا الدور في أفلام سينمائية سابقة.



ويعيش النجم اكشاي كومار فترة نشاط فني غير مسبوقة، حيث نجح في الاستحواذ على منصات التواصل الاجتماعي بالهند في الأسبوع الماضي، بعد أن نشر أكشاي الملصقات الرسمية لفيلمه الجديد Housefull 4، استجابة منه للحملة الواسعة من المطالبات التي نظمها عشاقه على تويتر وطالبت بنشر البوستر الرسمي للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة.



وكان قد انتشر هاشتاج بشكل كبير في الأسابيع الماضية على موقع التغريدات تويتر، يطالب من خلاله عشاق النجم الهندي، بنشره للبوستر الرسمي الأول لفيلمه المرتقب Housefull 4.



وذكر موقع "إنديا توداي" أن هاشتاج #WeWantHousefull4Poster تصدر قوائم البحث على جوجل بالهند، وأصبح الأكثر تداولا بالهند على موقع تويتر في الأسابيع الماضية كمطالبة من عشاق أكشاي كومار بنشر أول بوستر للفيلم المنتظر بشدة.



وقال الموقع الهندي، أنه من المنتظر طرح الفيلم خلال أسابيع قليلة من الآن، وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull، هو الرابع في السلسلة الشهيرة التي طرح جزئها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.



وكان قد أخرج الجزأين الأول والثاني المخرج الهندي الكبير ساجد خان، قبل أن يتولى المخرج فرهاد سامجي مهمة إخراج الجزء الثالث، وأستمر كمخرج للجزء الرابع المنتظر طرحه قريبا.



نشر النجم الهندي الكبير أكشاي كومار صورة تشويقية من فيلمه الجديد Sooryavanshi، والذي يعد من أكثر الأفلام المنتظرة في بوليوود خلال عام 2020 القادم.