حالة الطقس اليوم الجمعة 11 ـ 10ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، 11 - 10-2019، علي محافظة الإسماعيلية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره.



أحذروا الشبورة المائية

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



حالة البحر وأرتفاع الامواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 29

سيوة 20 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 22 34

نخل 17 32

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 16 31

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 27 40

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 36

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34



درجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم العربية



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 39

الرياض 24 37

المنامة 30 37

أبوظبى 29 37

الدوحة 29 36

الكويت 22 41

دمشق 13 34

بيروت 24 29

عمان 18 32

القدس 17 28

غزة 20 29

بغداد 23 40

مسقط 28 33

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 38

طرابلس 21 25

تونس 18 26

الجزائر 16 24

الرباط 15 26

نواكشوط 26 36



معلومات هامة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية



الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.

