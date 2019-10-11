فرحان أختار : الظهور في عمل من إنتاج بريانكا شوبرا حلم يتحقق



وقال فرحان في تصريحات نقلها موقع "إنديا توداي"، أن العمل في فيلم سينمائي من إنتاج بريانكا شوبرا، يعتبر بالنسبة له حلم يتحقق، ويتمنى أن يرى ردود فعل إيجابية من الجمهور بعد مشاهدة الفيلم.



تعتبر النجمة بريانكا شوبرا واحدة من المشاركين في إنتاج الفيلم الهندي الجديد، The Sky Is Pink، وقد حظي الفيلم بفرصة المشاركة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الماضية خلال العام الجاري.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب استمرت لأكثر من 25 عام بين ثنائي، ويرويها خلال أحداث الفيلم ابنة الثنائي العشاق، التي تعاني من مرض مميت وهي ماتزال في سن المراهقة.



وتجسد بريانكا شوبرا شخصية "أديتي"، وهي الأم التي تكافح للحفاظ على حياة ابنتها التي ولدت بمرض نقص المناعة، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي فرحان أختار، وهو يجسد شخصية الأب الذي ربطته قصة حب قوية بشخصية بريانكا لأكثر من 25 عام.



ويشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي فرحان أختار، وتخرجه المخرجة الهندية الكبيرة "شونالي بوز".



وكشفت بريانكا في حوارها للمجلة، عن تأثر المخرجة شونالي بوز ببكاء نيك جوناس على أحد مشاهد الفيلم، وقالت بريناكا أن مخرجة الفيلم اعتبرت ذلك انجازا في حد ذاته، بنجاح بريانكا في دفع زوجها للبكاء بسبب أداءها المميز أثناء تصوير الفيلم.



بعد طرحه رسميا للعرض بصالات العرض الهندية، تحدث النجم فرحان أختار عن عمله في فيلم The Sky Is Pink، وهو الفيلم الجديد للنجمة بريانكا شوبرا، والذي تشارك شوبرا أيضا في إنتاجه.