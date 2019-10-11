لليوم الثاني على التوالي .. كريم أسامة يشعل المهرجان الدولي للباس التقليدى بالجزائر (صور)

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للباس التقليدي على مدار يومين بالعاصمة الجزائرية ، وافتتح الإعلامي المصري كريم أسامة وسط ترحيب كثيف من الضيوف الذين بانت عليهم ملامح الرضا والسعادة ، ويضم المهرجان في عروضه مجموعة من التصميمات المميزة لمصممي الأزياء الجزائرين .





وشاركت الإعلامية الجزائرية بلقيس تركي، الفنان كريم أسامة تقديم فعاليات المهرجان وسط حضور وأداء أبهر الجميع ، وأعربت " بلقيس" عن سعادتها بوجود "كريم" بدولة الجزائر وسط ترحيب من الجمهور وبمشاركتها تقديم المهرجان مع كريم أسامة .





من ناحية اخرى، مازال كريم يتلقي تعليقات إيجابية حول أدائه بفعاليات المهرجان مؤكدين إنه ظهر بالمهرجان بأداء اسثتنائي متمنين له مزيد من التقدم والنجاح.





وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان خلال الفترة الماضية، اختارت الإعلامي كريم أسامة لتقديم حفل المهرجان









والجدير بالذكر أن كريم أسامة قدم مؤخرا حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ، وقد شارك فى العديد من المسلسلات خلال السنوات الأخيرة الماضية مثل “زلزال ” و ” حكايتى ” و“مأمون وشركاه” و”أستاذ ورئيس قسم” و”العراف” مع الزعيم عادل إمام، إضافة إلى مسلسلات “طريقى”، و”حوارى بوخاريست، و”لعبة إبليس”، و”سرايا عابدين الجزء الثانى” و”بدون ذكر أسماء” و”الزوجة الرابعة” و “تعويذة تو” ومسلسل “فى اللا لا لاند”، و”هبة رجل الغراب ج4”



