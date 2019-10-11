أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11 أكتوبر في أسواق الإسماعيلية

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الجمعة، 11 ـ 10 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 7 الى 8 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيها، والعنب من 3 الي 6 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات، والرمان 5 جنيهات.



استقرار أسعار الخضروات



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل كيلو الطماطم من 3 الي 5 جنيهات، والبطاطس من 5 الي 6 جنيهات، وسجل كيلو الخيار 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والباذنجان القاروص الأبيض، والأسود 7 جنيهات، والبامية 12 جنيها، والبصل الأحمر الصعيدى 4 جنيهات، والأبيض الفلاحى 5 جنيهات.



كما تم شهدت أسعار الفلفل الرومى 6 جنيهات،والمتوسط 4 جنيهات، والباذنجان الرومى(نظرالصيام الإخوة الأقباط)6 جنيهات، والكرنب 7 الى 10 جنيهات الواحدة وفق النوعية والحجم، والقرنبيط من 5 الى 7 جنيهات حسب الحجم، والليمون 12 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.

